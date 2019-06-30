Бойовики не відводять свої війська від Станиці Луганської
Окупанти утримують військових на своєму блокпосту
Попри відведення українських військ, бойовики наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту біля Станиці Луганської.
Про це заявив керівник Станично-Луганської адміністрації, повідомляє «5 канал»
Як заявив представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, наступного тижня в Станицю Луганську повинна прибути спеціальна урядова комісія. Вона визначить перелік потреб прифронтовій території і шляхи вирішення поточних проблем.
У п'ятницю Кучма прибув на Луганщину із робочою поїздкою. Спостерігав за виконанням процесу розведення сторін в Станиці Луганській. Спілкувався із місцевими мешканцями та військовими. Про хід розведення Кучмі доповів командувач Операції об'єднаних сил Олександр Сирський.
Водночас, керівник Станично-Луганської адміністрації заявив, що попри відведення українських військ терористичні формування наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту.
Раніше в ОБСЄ повідомили про розведення сил ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської.
Також командувач операції Об'єднаних сил Олександр Сірський зустрівся з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для обговорення питання розведення сил у Станиці Луганській. В ході зустрічі було домовлено, що розведення сил у Станиці Луганській відбудеться протягом трьох днів - з 26 по 28 червня.
Згодом у штабі Об’єднаних сил пояснили, як проходить розведення сил у Станиці Луганській.