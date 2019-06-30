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    Бойовики не відводять свої війська від Станиці Луганської

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    Бойовики не виконують домовленості щодо відведення військ - Бойовики не відводять свої війська від Станиці Луганської
    Бойовики не виконують домовленості щодо відведення військ

    Окупанти утримують військових на своєму блокпосту

    Попри відведення українських військ, бойовики наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту біля Станиці Луганської.

    Про це заявив керівник Станично-Луганської адміністрації, повідомляє «5 канал»

    Як заявив представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, наступного тижня в Станицю Луганську повинна прибути спеціальна урядова комісія. Вона визначить перелік потреб прифронтовій території і шляхи вирішення поточних проблем.

    У п'ятницю Кучма прибув на Луганщину із робочою поїздкою. Спостерігав за виконанням процесу розведення сторін в Станиці Луганській. Спілкувався із місцевими мешканцями та військовими. Про хід розведення Кучмі доповів командувач Операції об'єднаних сил Олександр Сирський.

    Водночас, керівник Станично-Луганської адміністрації заявив, що попри відведення українських військ терористичні формування наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту.

    Раніше в ОБСЄ повідомили про розведення сил ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської.

    Також командувач операції Об'єднаних сил Олександр Сірський зустрівся з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для обговорення питання розведення сил у Станиці Луганській. В ході зустрічі було домовлено, що розведення сил у Станиці Луганській відбудеться протягом трьох днів - з 26 по 28 червня.

    Згодом у штабі Об’єднаних сил пояснили, як проходить розведення сил у Станиці Луганській.

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