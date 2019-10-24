  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики обстріляли українських бійців під Мар’їнкою і Талаківкою

    графіка
    • Розсилка
    Бойовики обстріляли українських бійців під Мар’їнкою і Талаківкою

    Від початку поточної доби втрат серед українських військових немає

    Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Наразі втрат серед українських захисників немає.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    «Від початку поточної доби, 24 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі здійснили збройні провокації. Вночі ворог двічі вів вогонь по оборонцях Мар’їнки, застосовуючи від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю», - розповів речник.

    За словами Гуцуляка, після 05.30 ранку окупанти здійснили обстріл захисників Талаківки з боку населеного пункту Пікузи. Противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
    06c91dea35843e1feb31e40fcb23164723e9495b_01

    У Міноборони також повідомили, що від початку поточної доби втрат серед українських військових внаслідок ворожого вогню немає. Об'єднані сили вели адекватні оборонні дії, придушуючи ворожу активність зі стрілецького озброєння.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Міноборони обстріл Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ