Бойовики обстріляли українських бійців під Мар’їнкою і Талаківкою

Бойовики обстріляли українських бійців під Мар’їнкою і Талаківкоюграфіка
Від початку поточної доби втрат серед українських військових немає
Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Наразі втрат серед українських захисників немає.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
«Від початку поточної доби, 24 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі здійснили збройні провокації. Вночі ворог двічі вів вогонь по оборонцях Мар’їнки, застосовуючи від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю», - розповів речник.
У Міноборони також повідомили, що від початку поточної доби втрат серед українських військових внаслідок ворожого вогню немає. Об'єднані сили вели адекватні оборонні дії, придушуючи ворожу активність зі стрілецького озброєння.