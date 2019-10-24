Бойовики обстріляли українських бійців під Мар’їнкою і Талаківкою графіка



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Від початку поточної доби втрат серед українських військових немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 24 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі здійснили збройні провокації. Вночі ворог двічі вів вогонь по оборонцях Мар’їнки, застосовуючи від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю», - розповів речник.

За словами Гуцуляка, після 05.30 ранку окупанти здійснили обстріл захисників Талаківки з боку населеного пункту Пікузи. Противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.