Бойовики обстріляли українських захисників із гранатометів



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Обстріл зафіксований поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового

Від початку доби 30 липня бойовики здійснили один обстріл позицій Збройних сил України на Донбасі із гранатометів.

Про це повідомили у пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, це сталося поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового.

«Втрат з української сторони не зафіксовано», - заявили в штабі ООС.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські окупаційні війська обладнують приховані вогневі позиції протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів із заглибленням у «сіру зону».

Як повідомлялось, окупанти на Донбасі прискорили бойову підготовку своїх штабів та підрозділів, і при цьому через нехтування правилами безпеки наражають місцеве населення на небезпеку.

Крім того, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.