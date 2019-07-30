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    Бойовики обстріляли українських захисників із гранатометів

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    Бойовики обстріляли українських захисників із гранатометів

    Обстріл зафіксований поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового

    Від початку доби 30 липня бойовики здійснили один обстріл позицій Збройних сил України на Донбасі із гранатометів.

    Про це повідомили у пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, це сталося поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового.

    «Втрат з української сторони не зафіксовано», - заявили в штабі ООС.

    Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські окупаційні війська обладнують приховані вогневі позиції протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів із заглибленням у «сіру зону».

    Як повідомлялось, окупанти на Донбасі прискорили бойову підготовку своїх штабів та підрозділів, і при цьому через нехтування правилами безпеки наражають місцеве населення на небезпеку. 

    Крім того, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

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