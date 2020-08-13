Бойовики риють окопи біля Золотого в бік позицій Збройних сил



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Окупанти облаштовують позиції в районі Золотого-5

Впродовж доби на Донбасі не зафіксовано обстрілів, однак українські армійці зафіксували інженерні роботи російських терористів біля Золотого.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил.

Отже, сьогодні на ділянках відповідальності українських військових обстрілів з боку ворога не зафіксовано. «Між тим, сьогодні відзначено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 ворог здійснював інженерне обладнання позицій в бік наших підрозділів», - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Слід нагадати, що у зоні проведення операції Об’єднаних сил сьогодні, 13 серпня, на невідомому вибуховому пристрої підірвались двоє військовослужбовців, один з них загинув.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов похвалився результатами перемир’я. Данілов вважає, що на Донбасі дотримується режим, бо два тижні не спостерігається пострілів з важкого озброєння і не зафіксовано бойових втрат.

Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.