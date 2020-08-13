Доба на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції



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Доба на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

За минулу добу українські військовослужбовці задокументували чотири ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню.

Проте, як зазначається у ранковому зведенні штабу ООС, «12 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано».

«Водночас, поблизу Мар’їнки і Південного відмічено декілька автоматичних черг зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації, а біля Залізного ворог використав автоматичний станковий гранатомет та здійснив два постріли. Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомету противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2», – йдеться у повідомленні штабу.

«Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували», – йдеться у повідомленні.

«Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами», – додається у повідомленні штабу.

Зазначається, що від початку поточної доби, 13 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання. Причиною стало необережне поводження зі зброєю.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов похвалився результатами перемир’я. Данілов вважає, що на Донбасі дотримується режим, бо два тижні не спостерігається пострілів з важкого озброєння і не зафіксовано бойових втрат.

Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

До слова, сьогодні зранку штаб ООС повідомив, що п’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає.

Раніше повідомлялося, що військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.