Бойовики сьогодні обстріляли Об'єднані сили із забороненої артилерії



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Втрат серед наших бійців немає

У районі проведення Операції Об'єднаних сил сьогодні, 4 квітня, бойовики шість разів обстріляли позиції наших військ, тричі застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу ООС у Facebook.

Протягом цієї доби втрат немає.

Усі обстріли було здійснено в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу села Лебединське, з міномету калібру 82 мм та стрілецької зброї – біля міста Авдіївки, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Піски, зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища міського типу Талаківка, з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Павлопіль.

Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються.

Між іншим, у Німеччині дозволили позбавляти громадянства за підтримку терористів.

Також нагадаємо, що окупанти розгорнули опергрупи, які здійснюють уточнення та розподіл для ураження цілей.