У Німеччині дозволили позбавляти громадянства за підтримку терористів



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Бойовики на Донбасі

Це стосується повнолітніх німців, які мають подвійне громадянство

Уряд Німеччини підтримав пропозицію міністерства внутрішніх справ про те, щоб позбавляти німецького громадянства людей, які були або є учасниками терористичних угруповань за кордоном. Про це повідомляє Deutsche Welle. Це стосується повнолітніх німців, які мають подвійне громадянство.

Насамперед німецьке МВС намагається зупинити людей із подвійним громадянством від намірів вступати до лав «Ісламської держави», пояснив офіційний представник канцлерки Штеффен Зайберт. Але це може стосуватися й учасників війни на Донбасі на боці бойовиків «ДНР» та «ЛНР».

Як пояснив Шмідт, усе залежить від конкретного випадку, від участі в конкретних бойових операціях на території іноземних держав. «Передусім у фокусі нашої уваги потенціал салафітів, готових битися на боці ІД», але нове правило буде відкритим, тобто поширюватися на участь у будь-яких терористичних операціях за кордоном», - сказав він.

При цьому, Шмідт не виключив можливості позбавляти німецького громадянства осіб, якщо в суді буде доведено, що їхні дії на сході України можна кваліфікувати як участь у бойових діях на боці терористичного угруповання.

Він не назвав сепаратистів з «ДНР» чи «ЛНР» терористичних угрупованням, проте процитував поправки до відповідного закону. Поняття «терористичне угруповання» у них сформульовано досить широко й включає, зокрема, «воєнізовані збройні формування, які мають на меті, порушуючи міжнародне право, насильно ліквідувати структури іноземної держави та створити натомість нові державні чи квазідержавні структури».

Як повідомлялось, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Нагадаємо, на Донбасі в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинула відома жінка-доброволець Яна Червона (позивний Відьма). Вона служила у батальйоні «Донбас» кулеметницею.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня окупанти збільшили число обстрілів на Донбасі: двоє військових загинули, двоє поранені.

Як прогнозували військові, одразу після виборів на Сході почала зростати кількість обстрілів. За минулу добу їх уже більше двох десятків.