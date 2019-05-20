Бойовиків Донбасу грошима заохочують оформлювати громадянство РФ, - розвідка



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При цьому затримують зарплати рядовим та сержантам, які приїхали з Росії

На Донбасі російські офіцери розповсюджують інформацію про можливе підвищення зарплат бойовикам із числа місцевого населення у разі прийняття їх у громадянство Російської Федерації. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому, як вказує розвідка, грошове забезпечення сержантському й рядовому складу російських військових постійно затримується та не виплачується у повному обсязі.

«Зазначене призводить до зростання протестних настроїв серед особового складу. Так, в окремих передових підрозділах противника більше третини особового складу виявили бажання достроково звільнитись з військової служби, зросла кількість випадків самовільного залишення місць служби та дезертирства», - передає дані розвідки прес-служба Міноборони.

У той же час, як повідомлялось, на Донбасі місцеві бойовики намагаються уникнути отримання громадянства РФ. За даними військової розвідки, місцеві бояться позбавлення права вільного виїзду на підконтрольну Україні територію та намагаються уникнути відправки на передову «захищати інтереси Росії».

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Нагадаємо, на останньому засіданні уряду було прийнято рішення підготувати перелік посадових осіб РФ, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких має бути застосовано персональні санкції. Кабмін звернувся через МЗС України до держав світу із закликом також визнати недійсними такі фейкові документи.