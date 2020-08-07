Бойовики з окупованої Горлівки стріляли із гранатомета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ворог відкривав вогонь біля Новолуганського, Травневого і Шумів

Російські бойовики сьогодні тричі порушили режим «тиші»

Від початку доби, 7 серпня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Зокрема, з 1:40 бойовики випустили чотири черги зі стрілецької зброї поблизу Новолуганське. Після 2:05 бойовики з окупованої Горлівки вистрілили з підствольного гранатомета ГП-25 по українських військових поблизу Шумів. Ще одне порушення режиму «тиші» було зафіксовано о 7:25 поблизу Травневе, де противник випустив один снаряд зі станкового автоматичного гранатомета.

«За наявною інформацією, ці постріли не несли загрози особовому складу наших підрозділів, тому захисники України вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат немає», - повідомили в Міноборони.

Про всі випадки порушення режиму припинення вогню українська сторона повідомляє моніторингову місію ОБСЄ. У разі явної агресії бойовиків підрозділи ООС готові застосувати озброєння у відповідь.

До слова, президент Зеленський другий день перебуває з робочою поїздкою на Донеччині. Зокрема, він зібрався перевірити моральний стан українських військових на Донбасі.

Напередодні Зеленський пояснив, чому він призначив Леоніда Кравчука головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Президент вважає, що Кравчук - «потужна і мудра людина» та має авторитет,.

Між іншим, Кравчук заявив, що не відкидає можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Однак, вже цього ж дня бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я». Ьойовики щодня порушують ці домовленості та ведуть обстріл позицій ЗСУ.

Читайте також: