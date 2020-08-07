Зеленський зібрався перевірити моральний стан українських військових на Донбасі



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Володимир Зеленський другий день перебуває на Донеччині Фото: Офіс президента

Президент хоче об’їхати лінію розмежування на Донбасі

Президент Володимир Зеленський у ході поїздки на Донбас уже проїхав 100 кілометрів, а надалі планує проїхати вздовж усієї лінії розмежування і особисто перевірити моральний стан українських військових.

Про це глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у місті Мар'їнка.

«Впродовж цих двох днів – на жаль, є тільки два дні… проїхали більш як 100 кілометрів вздовж контактної лінії… Сьогодні будемо їздити ще до 8 чи 9 вечора, потім уночі будемо повертатися в Київ… За нашими планами, я хочу, думаю, що за два рази об’їду всі ці важливі об’єкти… всі 410 кілометрів лінії дотику», - сказав Зеленський.

Напередодні Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину купив в одному із супермаркетів Бахмута каву й солодощі та переконався, що місцеві жителі дотримуються карантинних вимог.

Крім того Зеленський пояснив, чому він призначив Леоніда Кравчука головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Президент вважає, що Кравчук - «потужна і мудра людина» та має авторитет,.

Між іншим, Кравчук заявив, що не відкидає можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Однак, вже цього ж дня бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я». Ьойовики щодня порушують ці домовленості та ведуть обстріл позицій ЗСУ.