Ігор Суркіс заявив, що Україна переможе, скоро все закінчиться

Президент «Динамо» після різкого зауваження ультрас клубу висловився про російську агресію в Україні

Після того, як фанати київського «Динамо» виступили із заявою, що головний тренер команди Мірча Луческу має піти з посади, а президенти «Динамо» Суркіси втекли з України, i з того часу від них не було жодних заяв, жодного звернення до вболівальників, до киян, до українців, Ігор Суркіс терміново висловив свою думку щодо російської агресії.

«Наш клуб надає постійну фінансову допомогу для придбання медикаментів, проведення операцій як постраждалим цивільним особам, так і військовослужбовцям. В даному випадку мене взагалі не цікавить питання фінансів, а лише питання перемоги України та збереження життів наших співвітчизників.

Щодо публічної позиції клубу, то ФК «Динамо» на своїх сторінках у соціальних мережах регулярно висвітлює правду про те, що відбувається в Україні.

Що стосується моєї особистої позиції, то я волію менше говорити, а більше робити. Але якщо треба при цьому ще й говорити, то немає проблем: наш сусід, Російська Федерація, здійснив безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових.

Зараз вся наша країна – це герої! Ті, хто на передовій – показують приклад мужності та стійкості, тисячі волонтерів рятують дітей та забезпечують тил, бізнес допомагає у фінансуванні армії та забезпечення біженців. Мужність наших військових уже увійшло у світову історію, на керівництво України зараз рівняються лідери цивілізованих країн.

Я вірю в перемогу України, в те, що все скоро закінчиться на користь нашої країни, настане мир та спокій. Україна переможе, і ми всі повернемось до того, чим займалися до війни. Наш клуб візьме посильну участь у відновленні України у повоєнний час. Зрозуміло, що ми, як і раніше, займатимемося розвитком футболу», – сказав Суркіс.