Екс-бойовика «ДНР» Лусваргі взяли під варту

Лусваргі ув’язнили на 60 діб

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області взяв під варту бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці «ДНР». Такий запобіжний захід оголосив головуючий суддя Панченко. Згідно з рішенням, Лусваргі ув’язнили на 60 діб. «Колегія суддів вважає виправданим тримання обвинуваченого під вартою. Домашній



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Суд заарештував Лусваргі на 60 діб

Лусваргі ув’язнили на 60 діб

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області взяв під варту бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Такий запобіжний захід оголосив головуючий суддя Панченко.

Згідно з рішенням, Лусваргі ув’язнили на 60 діб.

«Колегія суддів вважає виправданим тримання обвинуваченого під вартою. Домашній арешт чи застава не можуть застосуватися до осіб, обвинувачених за такою статтею як ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт)», — зачитав у рішенні суддя.

Нагадаємо, сьогодні Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області має обрати Лусваргі запобіжний захід. Сторона захисту заявляла відвід спочатку колегії суддів, потім її головуючий Наталії Самоткан.

Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Суд у «справі Лусваргі» має відбутися 7-го травня.

Проокуратура проситиме суд взяти під варту екс-бойовика «ДНР».

Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.