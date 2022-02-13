Відтепер для в'їзду їм потрібно зробити ПЛР-тест

Велика Британія скасувала карантин для невакцинованих туристів. Про це йдеться на сайті уряду.

Нововведення стосуються і мандрівників, які вакцинувалися ще не схваленими у ВООЗ препаратами.

Крім того, від 11 лютого від вакцинованих туристів вимагатимуть лише сертифікат про повний курс вакцинації.

Для всіх, хто прибуває до Великої Британії, зберігається вимога про необхідність заповнити Passenger Locator Form за 48 годин до вильоту, підтвердивши свій статус вакцинації, історію подорожей та контактні дані.

Крім того, відтепер тим, хто не відповідає критеріям завершення повного циклу вакцинації, необхідно буде пройти тест перед від'їздом за 2 дні до від'їзду до Британії та здати ще один тест не пізніше ніж на другий день перебування в країні.

Цим пасажирам не потрібно буде самоізолюватися після прибуття. Самоізоляція потрібна лише у разі позитивного результату тесту.

Раніше невакциновані мандрівники мали пройти 10-денну самоізоляцію після прибуття до країни.

Раніше педіатр Євген Комаровський порекомендував робити бустерне щеплення препаратами Pfizer та Moderna. Тільки у цих двох вакцин доведено ефективність зміцнення імунітету та збільшення антитіл до коронавірусу.

Нагадаємо, до України прибула велика партія таблеток від Covid-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Йдеться про 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір». Це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.