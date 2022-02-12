Британські військові інструктори залишають Україну

Протягом вихідних військові поверуться у місця постійної дислокації

Військові інструктори Великобританії, які були відправлені в Україну для навчання місцевих військовослужбовців поводженню із поставленими Лондоном протитанковими керованими ракетами, почнуть залишати країну 12-13 лютого. Про це в суботу заявив заступник міністра оборони Сполученого Королівства Джеймс Хіпі.

«Усі вони (інструктори) будуть вивезені. В Україні в разі конфлікту не буде жодного британського військовослужбовця», – вказав він в інтерв'ю корпорації «Бі-бі-сі».

Відповідаючи на запитання журналіста про те, коли військові інструктори Великобританії покинуть Україну, Хіпі додав, що «вони поїдуть протягом вихідних».

За словами Хіпі, влада Великобританії не матиме можливість евакуювати своїх підданих з України в разі вторгнення в країну російських військ.

«Ми розраховуємо на краще, але готуємося до гіршого. Британські піддані повинні негайно покинути Україну будь-якими можливими способами. Їм не варто сподіватися, що, як це було влітку в Афганістані, буде якась можливість організувати військову евакуацію. Вони повинні покинути Україну зараз», – зазначив він раніше в інтерв'ю телеканалу Sky News.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Підрозділи Сил спеціальних операцій і парашутного полку були попереджені, що вони можуть бути відправлені до України протягом декількох годин.

Підготовка військовослужбовців відбувається після того, як начальники оборони і глава МІ-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін представляє явну небезпеку для України та Заходу.

Британські сили, які можуть відправити до України, сформовані з членів спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв'язківців і до 400 десантників з 16-ї десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті, Хантс.

Раніше повідомлялося, що командувачі Збройних Сил Великобританії вже склали плани дій у надзвичайних ситуаціях.

Раніше сьогодні стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. 7 лютого міністр оборони Олексій Резніков мав розмову з британським колегою Беном Воллесом і за її підсумками зазначив, що літак з військовою допомогою очікується «скоро».

Британія в кінці січня вже відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

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