  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Британські військові інструктори залишають Україну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Військові превентивно залишають територію України - Британські військові інструктори залишають Україну
    Військові превентивно залишають територію України
    фото: ера

    Протягом вихідних військові поверуться у місця постійної дислокації

    Військові інструктори Великобританії, які були відправлені в Україну для навчання місцевих військовослужбовців поводженню із поставленими Лондоном протитанковими керованими ракетами, почнуть залишати країну 12-13 лютого. Про це в суботу заявив заступник міністра оборони Сполученого Королівства Джеймс Хіпі.

    «Усі вони (інструктори) будуть вивезені. В Україні в разі конфлікту не буде жодного британського військовослужбовця», – вказав він в інтерв'ю корпорації «Бі-бі-сі».

    Відповідаючи на запитання журналіста про те, коли військові інструктори Великобританії покинуть Україну, Хіпі додав, що «вони поїдуть протягом вихідних».

    За словами Хіпі, влада Великобританії не матиме можливість евакуювати своїх підданих з України в разі вторгнення в країну російських військ.

    «Ми розраховуємо на краще, але готуємося до гіршого. Британські піддані повинні негайно покинути Україну будь-якими можливими способами. Їм не варто сподіватися, що, як це було влітку в Афганістані, буде якась можливість організувати військову евакуацію. Вони повинні покинути Україну зараз», – зазначив він раніше в інтерв'ю телеканалу Sky News.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

    Підрозділи Сил спеціальних операцій і парашутного полку були попереджені, що вони можуть бути відправлені до України протягом декількох годин.

    Підготовка військовослужбовців відбувається після того, як начальники оборони і глава МІ-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін представляє явну небезпеку для України та Заходу.

    Британські сили, які можуть відправити до України, сформовані з членів спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв'язківців і до 400 десантників з 16-ї десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті, Хантс.

    Раніше повідомлялося, що командувачі Збройних Сил Великобританії вже склали плани дій у надзвичайних ситуаціях.

    Раніше сьогодні стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. 7 лютого міністр оборони Олексій Резніков мав розмову з британським колегою Беном Воллесом і за її підсумками зазначив, що літак з військовою допомогою очікується «скоро».

    Британія в кінці січня вже відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

    Читайте також:
    Теги: агресія військові Велика Британія навчання Україна влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Британські військові інструктори залишають Україну