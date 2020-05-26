Прем’єр Британії Джонсон зізнався, що через коронавірус став гірше бачити



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Борис Джонсон дізнався про те, що інфікований коронавірусом 27 березня

Джонсон після захворювання на Covid-19 змушений носити окуляри, вперше за довгий час

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів журналістам, що після перенесеного Covid-19 у нього різко погіршився зір.

Про це повідомляє Sky News.

Він також поскаржився журналістам, що після захворювання змушений носити окуляри, вперше за довгий час.

«Цілком можливо, що зір може бути проблемою, пов'язаною з коронавірусом», – зазначив британський прем'єр.

Нагадаємо, Борис Джонсон дізнався про те, що інфікований коронавірусом 27 березня. Відтоді він перебував у самоізоляції, але продовжував працювати. Через десять днів політика, у якого зберігалися симптоми, за порадою лікаря доправили в лікарню Святого Томаса в Лондоні.

5 квітня Джонсон потрапив до лондонської лікарні St Thomas, де, зокрема, провів три ночі у відділенні інтенсивної терапії. Увечері 9 квітня політика перевели з реанімації в звичайну палату.

12 квітня прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні, він продовжував вдома лікуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, Джонсон після повернення з лікарні подякував медикам за порятунок життя.