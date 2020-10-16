Британія ввела жорсткий карантин у другому регіоні
Посилити обмеження вони погодилися слідом за Мерсисайдом
Графство Ланкашир у Великобританії з суботи вводить третю фазу карантину. Про це повідомляє The Guardian.
Влада спочатку не хотіли посилювати карантин, але зрештою погодилися в обмін на фінансову допомогу регіону у 42 мільйони фунтів.
При цьому розважальні центри та тренажерні зали будуть і далі працювати, на відміну від Мерсисайда, який ввів ту ж третю фазу на цьому тижні.
Жорсткий карантин буде діяти протягом мінімум двох тижнів у районах Бернлі, Блекберн, Блекпул, Чорлі, Файлд, Гіндберн, Ланкастер, Пендл, Престон, Ріббл Валлі, Россендейл, Південний Ріббл, Західний Ланкашир і Вайр.
Нагадаємо, що Ізраїль знову на п’ять днів продовжив карантин.