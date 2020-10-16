Британія ввела жорсткий карантин у другому регіоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З суботи в Ланкаширі заборонено збиратися в приміщеннях і навколобудинкових територіях

Посилити обмеження вони погодилися слідом за Мерсисайдом

Графство Ланкашир у Великобританії з суботи вводить третю фазу карантину. Про це повідомляє The Guardian.

Влада спочатку не хотіли посилювати карантин, але зрештою погодилися в обмін на фінансову допомогу регіону у 42 мільйони фунтів.

З суботи в Ланкаширі заборонено збиратися в приміщеннях і навколобудинкових територіях, а в публічних місцях типу парків або пляжів не можна збиратися групами більш ніж з шести чоловік. Паби та ресторани повинні бути закриті і працювати лише винос. Також заборонена «торгівля з багажника».

При цьому розважальні центри та тренажерні зали будуть і далі працювати, на відміну від Мерсисайда, який ввів ту ж третю фазу на цьому тижні.

Жорсткий карантин буде діяти протягом мінімум двох тижнів у районах Бернлі, Блекберн, Блекпул, Чорлі, Файлд, Гіндберн, Ланкастер, Пендл, Престон, Ріббл Валлі, Россендейл, Південний Ріббл, Західний Ланкашир і Вайр.

Нагадаємо, що Ізраїль знову на п’ять днів продовжив карантин.