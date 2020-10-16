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    Британія ввела жорсткий карантин у другому регіоні

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    <span>З суботи в Ланкаширі заборонено збиратися в приміщеннях і навколобудинкових територіях</span> - Британія ввела жорсткий карантин у другому регіоні
    З суботи в Ланкаширі заборонено збиратися в приміщеннях і навколобудинкових територіях

    Посилити обмеження вони погодилися слідом за Мерсисайдом

    Графство Ланкашир у Великобританії з суботи вводить третю фазу карантину. Про це повідомляє The Guardian.

    Влада спочатку не хотіли посилювати карантин, але зрештою погодилися в обмін на фінансову допомогу регіону у 42 мільйони фунтів.

    При цьому розважальні центри та тренажерні зали будуть і далі працювати, на відміну від Мерсисайда, який ввів ту ж третю фазу на цьому тижні.

    Жорсткий карантин буде діяти протягом мінімум двох тижнів у районах Бернлі, Блекберн, Блекпул, Чорлі, Файлд, Гіндберн, Ланкастер, Пендл, Престон, Ріббл Валлі, Россендейл, Південний Ріббл, Західний Ланкашир і Вайр.

    Нагадаємо, що Ізраїль знову на п’ять днів продовжив карантин.

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