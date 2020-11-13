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    Британські дослідники не знайшли коронавірусу в автобусах і метро

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    Вже друге науковці шукали вірус на поверхнях і в повітрі&nbsp;громадського транспорту Лондона і знову отримали негативний результат - Британські дослідники не знайшли коронавірусу в автобусах і метро
    Вже друге науковці шукали вірус на поверхнях і в повітрі громадського транспорту Лондона і знову отримали негативний результат

    У громадському транспорті Лондона науковці шукали вірус на поверхнях і в повітрі

    Екcперти з Імперського коледжу Лондона щомісяця проводять тести в транспортній мережі, імітуючи подорож пасажирів і беручи мазки з ескалаторів, поручнів, сховищ для автобусів та зчитувачів Oyster Card. Про це пише The Independent.

    Зазначається, що вже друге науковці шукали вірус на поверхнях і в повітрі громадського транспорту Лондона і знову отримали негативний результат. 

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    Британські дослідники не знайшли коронавірусу в автобусах і метро
    Британські дослідники не знайшли коронавірусу в автобусах і метро
    Британські дослідники не знайшли коронавірусу в автобусах і метро
    Британські дослідники не знайшли коронавірусу в автобусах і метро
    Британські дослідники не знайшли коронавірусу в автобусах і метро

    Вчені також використовували спеціальний датчик, який всмоктував повітря через фільтр протягом години зі швидкістю 300 л на хвилину, що більше, ніж швидкість, яку може вдихнути людина.

    Головний директор з охорони здоров'я та навколишнього середовища Транспорту Лондона (TFL Ліллі Матсон сказала, що негативні результати «надзвичайно обнадійливі», зокрема, для споживачів, які користуються громадським транспортом.

    А епідеміолог Імперського коледжу професор Рой Андерсон заявив, що контакт з поверхнею не є «основним шляхом» передачі коронавірусу.

    «Основна проблема  –  це наша поведінка як людей, так і груп. На відкритому повітрі ймовірність передачі набагато менше, ніж у закритих приміщеннях. Ці частинки переносяться в повітрі. Цей момент є найбільш важливим. На забруднені поверхні, звичайно, потрібно звернути увагу. Але я вважаю, що це більше пов'язане з аерозольним способом передачі – вдихання цих крапель або мікрокапель», – наголосив науковець.

    Згідно з даними Ради з безпеки та стандартів залізниць, шанси підхопити коронавірус у поїзді становлять один з 11 000.

    До слова, наразі Англія вводить другий національний режим, який також обмежує подорожі.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що треба вакцинувати 70% населення світу, щоб гарантувати закінчення пандемії коронавірусної хвороби.

    До слова, у світі станом на 13 листопада коронавірусом заразилися вже 53 092 605 людини. Від початку пандемії одужало 37 213 411 особи, а кількість померлих зросла до 1,299,409 людей.

    Теги: громадський транспорт метро Англія Велика Британія повітря вірус коронавірус
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