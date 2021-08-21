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    Брюссель: Контакти з талібами не означають визнання їх як влади в Афганістані

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    Урсула фон дер Ляєн та голова іспанського уряду Педро Санчес відвідали табір афганських біженців під Мадридом - Брюссель: Контакти з талібами не означають визнання їх як влади в Афганістані
    Урсула фон дер Ляєн та голова іспанського уряду Педро Санчес відвідали табір афганських біженців під Мадридом
    Фото з відкритих джерел

    Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС підтримує контакти з «Талібаном»

    Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в суботу, 21 серпня, відвідуючи табір афганських біженців в Іспанії, підтвердила факт контактів ЄС з ісламістським рухом «Талібан», який захопив владу в Афганістані, повідомляє Deutsche Welle.

    Фон дер Ляєн супроводжував президент Євроради Шарль Мішель, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і глава уряду Іспанії Педро Санчес.

    Утім, фон дер Ляєн наголосила, що контакти з талібами в жодному разі не означають визнання нової влади в Афганістані. Йдеться передусім про полегшення евакуації з цієї країни.

    За словами голови Єврокомісії, людям, які опинилися в небезпеці через захоплення влади талібами, треба запропонувати «законні та безпечні» шляхи евакуації.

    Фон дер Ляєн також оголосила про збільшення обсягів гуманітарної допомоги ЄС у найближчому майбутньому. «Ми повинні допомогти, це наша відповідальність», - зазначила вона.

    Причому допомагати, на думку фон дер Ляєн, треба не лише тим, хто вилетів з країни, але й тим, хто залишився в Афганістані. Втім, виділення коштів залежатиме від дотримання талібами прав людини, зокрема жінок та дівчат.

    Нагадаємо, що в Україну з Афганістану евакуювали відому режисерку Сахра Карімі.

    У США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

    До слова, очільник МЗС розповів, чому затягується евакуація з Афганістану.

    Як повідомлялося, Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

    Теги: МЗС Афганістан Брюссель Талібан табір
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    Брюссель: Контакти з талібами не означають визнання їх як влади в Афганістані