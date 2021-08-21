Брюссель: Контакти з талібами не означають визнання їх як влади в Афганістані

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС підтримує контакти з «Талібаном»

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в суботу, 21 серпня, відвідуючи табір афганських біженців в Іспанії, підтвердила факт контактів ЄС з ісламістським рухом «Талібан», який захопив владу в Афганістані, повідомляє Deutsche Welle.

Фон дер Ляєн супроводжував президент Євроради Шарль Мішель, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і глава уряду Іспанії Педро Санчес.

Утім, фон дер Ляєн наголосила, що контакти з талібами в жодному разі не означають визнання нової влади в Афганістані. Йдеться передусім про полегшення евакуації з цієї країни.

За словами голови Єврокомісії, людям, які опинилися в небезпеці через захоплення влади талібами, треба запропонувати «законні та безпечні» шляхи евакуації.

Фон дер Ляєн також оголосила про збільшення обсягів гуманітарної допомоги ЄС у найближчому майбутньому. «Ми повинні допомогти, це наша відповідальність», - зазначила вона.

Причому допомагати, на думку фон дер Ляєн, треба не лише тим, хто вилетів з країни, але й тим, хто залишився в Афганістані. Втім, виділення коштів залежатиме від дотримання талібами прав людини, зокрема жінок та дівчат.

Нагадаємо, що в Україну з Афганістану евакуювали відому режисерку Сахра Карімі.

У США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

До слова, очільник МЗС розповів, чому затягується евакуація з Афганістану.

Як повідомлялося, Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.