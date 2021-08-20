Очільник МЗС розповів, чому затягується евакуація з Афганістану

Кулеба не зміг назвати час відльоту чергового евакуаційного рейсу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому затягується евакуація українських громадян з Афганістану. Про це він розповів «Радіо Свобода». Міністр не став називати час відльоту чергового евакуаційного рейсу України.

«Якщо чесно, то вже декілька разів переносили. Я не буду коментувати те, де і який літак зараз перебуває, з міркувань безпеки. Тому що ситуація в Кабулі дуже непроста. І є сили, які не зацікавлені в тому, щоб евакуацію Україна успішно здійснювала», – сказав Кулеба.

За його словами, кожен виліт літака з аеропорту Кабула пов’язаний із вирішенням «мільйона проблем, починаючи від того, як забезпечити, щоб саме ті громадяни, які мають потрапити на борт, туди потрапили, завершуючи банальною буксировкою літака».

«Тому що аеропорт по суті поділений на дві частини – цивільну і військову. Американці контролюють військову частину. Служби хаотичні, дозаправка, підзарядка, буксир. Мільйон проблем! І в мене сидять люди, які займаються вирішенням цього мільйона проблем для того, щоб літак злетів. Тому коли він злетить і залишить афганський авіаційний простір, ми з задоволенням про це повідомимо», – сказав міністр.

Він наголосив, що ситуація там «дуже-дуже крихка», і закликав усіх «зберігати спокій і не поширювати інформацію про українські літаки доти, поки вони не залишать авіапростір Афганістану».

Напередодні таліби оголосили про створення «Ісламського емірату Афганістан».

Нагадаємо, що в Україну з Афганістану евакуювали відому режисерку Сахра Карімі.

У США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.