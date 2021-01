Будинки двох американських конгресменів стали обʼєктами вандалізму

Помешкання лідерів Республіканської та Демократичної партій в Конгресі США постраждали від рук вандалів. Як повідомляє NBC, атака може бути повʼязана з затримкою узгодження прямих виплат американцям в якості підтримки під час пандемії.

NEW THIS MORNING: The home of ⁦@senatemajldr⁩ was vandalized. Messages in red and white spray paint are covering the front porch area. The rest of the home appears to be untouched. ⁦⁦@WDRBNews⁩ pic.twitter.com/pBa1Kq8kqe