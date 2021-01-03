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    Будинки двох американських конгресменів стали обʼєктами вандалізму

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Ненсі Пелосі неодноразово критикувала дії президента Дональда Трампа </p> - Будинки двох американських конгресменів стали обʼєктами вандалізму

    Ненсі Пелосі неодноразово критикувала дії президента Дональда Трампа

    Фото: Громадське

    Лідерам республікаців та демократів помстилися за затримку з коронавірусними компенсаціями

    Помешкання лідерів Республіканської та Демократичної партій в Конгресі США постраждали від рук вандалів. Як повідомляє NBC, атака може бути повʼязана з затримкою узгодження прямих виплат американцям в якості підтримки під час пандемії.

    На двері лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла в Луїсвіллі (штат Кентуккі) написали, що він вбиває бідних. Йому також поставили запитання, чому їм не прийшли належні гроші. Республіканець зазначив, що підтримує мирний протест, але «вандалізму і політиці залякування не місце в нашому суспільстві».

    На воротах будинку спікера Палати представників, демократа Ненсі Пелосі в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) написали вимогу про скасування орендної плати. Під воротами розлили штучну кров і поклали перед ними свинячу голову.

    Президент Дональд Трамп підписав бюджет на 2021 рік у обсязі $2,3 трлн 28 грудня. Він включає в себе пакет заходів підтримки населення і економіки на $ 900 млрд у зв'язку з пандемією коронавіруса. Однак глава держави при цьому зажадав, щоб виплати громадянам були збільшені з $600 до $2 тис. Палата представників Конгресу США проголосувала за збільшення виплат громадянам, проте Сенат заблокував це рішення. Республіканці вимагають, щоб збільшення виплат проходило разом з реформуванням розділу 230 закону про етику в сфері комунікацій та зі створенням комісії з розслідування порушень на виборах.

    Як повідомлялося раніше, спікер Палати представників вважається третім за статусом політиком США після президента і віце-президента. 80-річна Ненсі Пелосі, що обіймає цю посаду, раніше неодноразово критикувала дії президента Дональда Трампа.

    Теги: США бюджет Дональд Трамп гроші протест президент
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