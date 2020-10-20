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    У світі

    Трамп назвав головного інфекціоніста США «катастрофою»

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    Дональд Трамп назвав головного інфекціоніста США &laquo;катастрофою&raquo; - Трамп назвав головного інфекціоніста США «катастрофою»
    Дональд Трамп назвав головного інфекціоніста США «катастрофою»

    Трамп і доктор Фаучі розходяться в думках щодо того, як краще впоратися з пандемією, унаслідок якої в США померли понад 220 тисяч осіб

    Президент США Дональд Трамп назвав відомого інфекціоніста та імунолога, що входить до складу робочої групи Білого дому з боротьби з коронавірусом, Ентоні Фаучі «катастрофою».

    Про це Трамп заявив під час дзвінка до свого передвиборсого штабу, який почули кілька журналістів, повідомляє Reuters.

    «Фаучі - це катастрофа. Якби я слухав його, у нас було б півмільйона смертей», — сказав Трамп.

    Глава Білого дому вважає, що американці втомилися від обмежень пандемії.

    «Люди кажуть: Просто дайте нам спокій. Вони втомилися. Люди втомилися слухати Фаучі і всіх цих ідіотів», — сказав Трамп і додав: «Фаучі - хороший хлопець. Він тут уже 500 років».

    Трамп і доктор Фаучі розходяться в думках щодо того, як краще впоратися з пандемією, унаслідок якої в США померли понад 220 тисяч осіб.

    Ентоні Фаучі, який із 1984 року є керівником Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань (NIAID), неодноразово закликав співгромадян серйозно ставитися до COVID-19.

    Раніше Фаучі відкрито скаржився на те, що його цитують у передвиборчій рекламі Трампа.

    США Дональд Трамп президент
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