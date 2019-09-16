Маркарова 20 вересня презентує у Раді держбюджет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проєкт державного бюджету розрахували за курсом $28,2

«Бюджетний процес - це дуже серйозний виклик як для парламенту, так і для Кабінету міністрів», - заявив Разумков

Державний бюджет на 2020 рік буде презентований у парламенті у п’ятницю, 20 вересня.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

За його словами, презентуватиме бюджет міністр фінансів Оксана Маркарова.

«У нас надійшов до Верховної Ради бюджет. Я думаю, що в п'ятницю міністр фінансів Оксана Маркарова буде представляти проект бюджету в Верховній Раді», - сказав Разумков.

«Бюджетний процес - це дуже серйозний виклик як для парламенту, так і для Кабінету міністрів. Це одне з ключових питань, до якого ми будемо підходити дуже виважено. Адже саме по цьому бюджету наступного року жити нашій державі», - підкреслив спікер парламенту.

Нагадаємо, проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.

Проєкт державного бюджету розрахували за курсом $28,2.

В бюджеті на 2020 рік закладено 47,6 млрд на субсидії.

Джерело: РБК-Україна