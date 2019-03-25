ЗСУ перевіряють, що міг знати прапорщик, який переїхав в ОРДЛО



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На даний час вивчається обсяг інформації, пов’язаною з державною таємницею (службовою інформацією), до якої був допущений старший прапорщик Аушев

У Збройних силах України підтверджують факт переїзду колишнього військовослужбовця Донецького обласного військового комісаріату Юрія Аушева на тимчасово окуповану територію та перевіряють рівень його доступу до держтаємниці. Так у ЗСУ прокоментували появу в росЗМІ інформацію про нібито отримання «спецслужбами «ДНР» тисячі закритих документів ЗСУ».

«Факт повернення до своєї сім’ї підтверджується», – йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.

Там пояснюють, що старший прапорщик запасу Юрій Аушев проходив службу у Донецькому обласному військовому комісаріаті з 2004 року та був звільнений з лав Збройних Сил України в запас 26 грудня 2018 року.

«На даний час вивчається обсяг інформації, пов’язаною з державною таємницею (службовою інформацією), до якої був допущений старший прапорщик Аушев», – зазначають також військові.

Нагадаємо, на Херсонщині 11 березня затримали кримського військового, який став служити Росії.

Як повідомлялось, 10 березня військовослужбовці одного з підрозділів операції Об'єднаних сил затримали бойовика, який покинув російсько-окупаційні війська і «перейшов на сторону добра, на бік українського народу».

Раніше стало відомо, що на сторону України перейшла командир жіночого танкового екіпажу «ДНР» Світлана Дрюк.

Натомість СБУ спростувала інформацію про перехід на бік України екс-голови «ЦВК ДНР».