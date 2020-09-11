«Це просто капець». Міністр Степанов пішов на ринок і прозрів від побаченого



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Глава МОЗ Максим Степанов нагадав, що в Ухані все почалося з ринку

Глава МОЗ визнав: країна прямує до катастрофи

У Чернігові на центральному ринку жодного епідеміологічного контролю не існує. Більша частина продавців була без масок, або вони були спущені. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Мені було цікаво заїхати на центральний ринок Чернігова та подивитися на дотримання наших правил, нової реальності, які існують в державі і яких ми всі повинні дотримуватися, якщо ми хочемо зупинити розповсюдження Covid-19. Що я можу сказати, коли це все побачив...Більша частина продавців була без масок, або вони були спущені. Тобто можу констатувати, що все це немає ніякого відношення до будь-якого виконання правил, будь-яких заходів безпеки, я не говорю про такі речі як температурні скринінги, тобто ніякого епідконтролю звичайно не існує», — розповів Степанов.

Під час відвідин ринку міністр зателефонував комусь, кого в розмові називав Ігор та повідомив, що «спеціально пішов на ринок, щоб подивитися, що тут відбувається». А побаченим був відверто шокований.

«От я не розумію, які ще треба встановити правила, щоб забезпечити дії поліції та Держспоживслужби? Це просто капець! Продавці без масок. У кращому випадку в 70% людей маска на підборідді. Я навіть не говорю про вимірювання температури, антисептики або інше. От мені цікаво, де чернігівська Держспоживслужба, де вона шляється?», - сварився міністр.

Він наголосив, що за минулу добу в Україні було виявлено 3144 випадки захворювання на коронавірус. А тим часом люди геть перестали дотримуватися карантинних норм, а відповідні служби покинули це контролювати.

«У нас нема мети штрафувати. У нас мета, щоб вони дотримувалися», - додав міністр.

«І це ж не тільки в Чернігові! Така ситуація в усіх містах», - наголосив Степанов.

«По ресторанах я ще можу з тобою погоджуватися, але по ринках існує безліч речей. Ми «влетимо у стінку» і це все закінчиться тим, що у нас буде катастрофа в країні. Ну просто несамовиті!», - резюмував Степанов у розмові.

Згодом під час брифінгу міністр наголосив, що ринок може бути серйозним місцем спалаху Covid-19. В Ухані все почалося з ринку.

«Що робити у таких випадках? Перше повинна відпрацьовувати Держспоживслужба, яка повинна контролювати виконання всіх цих заходів безпеки, причому контролювати не скільки через елементи виключно штрафу, а організації.. разом з місцевою владою», — сказав Степанов.

Степанов вважає, що місцева влада в змозі організувати безпечний процес торгівлі.

«Мені здається, що місцева влада в змозі організувати процес торгівлі так, щоб він був безпечним, і там немає нічого особливого з цією організацією. Що таке не організація таких процесів по всій країні — це 3 144 людини, ( які захворіли на коронавірус — ред.) за добу», — наголосив він.

Коронавірус в Україні

Всього 148756

Хворіють 78675

Одужали 67005

Померли 3076

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В Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.