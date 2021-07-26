Це рекорд. На Житомирщині майже 10 тис. людей вголос читали Лесю Українку (фото, відео)

Учасники виконували мелодії, відібрані свого часу Лесею Українкою спеціально для «Лісової пісні»

У Новоград-Волинському на Житомирщині минуло міжнародне свято літератури і мистецтв «Лесині джерела» до 150-річчя Лесі Українки. Тут відбулося встановлення всеукраїнського рекорду з наймасовішого одночасного читання останнього пророчого монологу головної героїні твору Мавки. Про це інформує Novograd.city.

Також у рамках свята відбулося безліч цікавих заходів, цікавих і для дітей, і для дорослих. Зокрема написали українським скорописом монолог Мавки з Лісової пісні, який декламували під музичний супровід сопілки. Участь у флешмобі взяли майже 50 осіб.

Учасники виконували мелодії, відібрані свого часу Лесею Українкою спеціально для «Лісової пісні».

«Леся Українка заповіла всі ці мелодії грати соло, без оркестрового супроводу і без штучного аранжування. Вона прагнула, аби музичний супровід її твору був максимально подібний до гри сільських музик, до їхнього стилю виконання, який вона прагнула запам’ятати та відтворити», – пояснила заступник директора образотворчого відділення з навчально-виховної роботи Школи мистецтв Новограда-Волинського Світлана Легензова.

Виконавець музичної частини флешмобу, сопілкар Владислав Назарук розповів: «Леся Українка – наша славетна землячка, пам’ятаємо про неї, вивчаємо її творчість. Я граю на сопілці мелодії, відібрані спеціально для «Лісової пісні», яку було створено 110 років тому в Грузії. Це ніби подорож на машині часу: грати сьогодні те, що звучало в часи Лесі Українки».

Викладач відділення духових інструментів Школи мистецтв Новограда-Волинського Микола Гулевич відзначає зростання зацікавленості серед дітей та молоді до навчання гри на сопілці.

«Сопілка як музичний інструмент невід’ємний від побуту українського народу. Особливо популярною гра на сопілці була серед пастухів. Нині спостерігається відновлення інтересу до цього музичного інструмента, гри на ньому активно навчають в дитячих музичних школах. Це неважко й корисно. По-перше, вік ранній – від 5-ти років. По-друге, це добре для легенів, профілактика захворювань», – розповів Гулевич.

Раніше повідомлялося, що у Новоград-Волинському на Житомирщині 23-25 липня проходитиме міжнародне свято літератури і мистецтв «Лесині джерела».

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