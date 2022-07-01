Зеленський обговорив із президентом Чилі питання розмінування

Президент України радий встановити контакт із новообраним президентом Чилі

Президент України Володимир Зеленський і президент Чилі Габріель Борич обговорили питання можливого залучення чилійських спеціалістів до розмінування територій. Про це Зеленський написав у Twitter.

«Відстань – не завада для дружніх країн. Радий встановити контакт із новообраним президентом Чилі Габріелем Боричем», – написав Зеленський.

«Подякував за підтримку в ООН гуманітарної допомоги для України. Обговорили можливість залучення чилійських фахівців до розмінування територій», – розповів глава держави.

Відстань – не завада для дружніх країн. Радий встановити контакт із новообраним Президентом Чилі @gabrielboric. Подякував за підтримку в ООН, гуманітарну допомогу для України. Обговорили можливість залучення чилійських фахівців до розмінування територій. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2022

Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців.

17 червня було виявлено дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом ВМС ЗСУ.

Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.