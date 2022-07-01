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    Політика

    Зеленський обговорив із президентом Чилі питання розмінування

    Зеленський обговорив із президентом Чилі можливість допомоги у розмінуванні - Зеленський обговорив із президентом Чилі питання розмінування
    Зеленський обговорив із президентом Чилі можливість допомоги у розмінуванні
    фото: Офіс президента

    Президент України радий встановити контакт із новообраним президентом Чилі

    Президент України Володимир Зеленський і президент Чилі Габріель Борич обговорили питання можливого залучення чилійських спеціалістів до розмінування територій. Про це Зеленський написав у Twitter.

    «Відстань – не завада для дружніх країн. Радий встановити контакт із новообраним президентом Чилі Габріелем Боричем», – написав Зеленський.

    «Подякував за підтримку в ООН гуманітарної допомоги для України. Обговорили можливість залучення чилійських фахівців до розмінування територій», – розповів глава держави.

    Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

    ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців.

    17 червня було виявлено дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом ВМС ЗСУ.

    Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.

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    Теги: росія окупанти війна розмінування Володимир Зеленський Україна окупація Чилі #stoprussia
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    Зеленський обговорив із президентом Чилі питання розмінування