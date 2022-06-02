Радуцький назвав кількість вбитих рашистами медпрацівників

Росіяни нищать медичну інфраструктуру України, що суперечить правилам ведення війни

Внаслідок російської агресії пошкоджено сотні медичних закладів зруйновані або повністю знищені. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький під час пресконференції.

«Росіяни уже навіть не соромляться того, що знищують цивільні об’єкти. Вони роблять те, чого навіть не дозволяли собі фашисти. 627 медичних закладів пошкоджені, ще більше 100 – не підлягають ремонту, вони повністю знищені», - сказав нардеп.

Радуцький також повідомив, що внаслідок збройної агресії Росії проти України загинуло 11 медичних працівників, ще 46 отримали поранення. Він наголосив, що дослідив питання збитків медичним системам країн під час Другої світової війни, і таких втрат, як зараз зазнає Україна, жодна з країн за такий короткий термін не зазнавала тоді.

«Ведеться війна на знищення, бо наші лікарі допомагають усім. Навіть російським військовополоненим. Нікому не відмовляють», – наголосив Радуцький.

Також, за інформацією нардепа, внаслідок бойових дій знищено 27 аптек, 396 пошкоджень.

Водночас Радуцький зауважив, що наразі в Україні немає дефіциту кадрів у медичній галузі, попри те, що багато медпрацівників виїхали за кордон.

«У нас сьогодні є багато тимчасово переміщених осіб. Це лікарі і медсестри, які змінюють місця проживання. Люди із Донецької області та Півдня додають ті кадри, яких не вистачає по всій Україні. Сьогодні дефіцит медперсоналу менший, ніж у довоєнний час», – сказав він.

Нардеп також зазначив, що є велика кількість іноземних медпрацівників, охочих допомогти Україні. За його словами, на початку війни була черга у більш ніж 5 тисяч осіб, які висловили бажання попрацювати в Україні на волонтерських засадах.

«Люди постійно приїжджають, оперують. Багато волонтерів навіть не мають медичної освіти. Вони працюють санітарами у лікарнях, щоб таким чином висловити свою солідарність з Україною», – сказав Радуцький.

Нагадаємо, за оцінками міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка для відновлення медзакладів, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, потрібно 32 млрд грн.