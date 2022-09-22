Британська розвідка пояснила, чому Путін оголосив мобілізацію

Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні

Оголошена диктатором Володимиром Путіним часткова мобілізація, швидше за все, не буде популярна серед російського населення. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«21 вересня 2022 року російський Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для підтримки операцій в Україні. Пізніше міністр оборони Росії Шойгу підтвердив, що це передбачатиме мобілізацію 300 000 військовослужбовців резерву. Росія, ймовірно, буде мати справу з матеріально-технічними та адміністративними проблемами навіть зі збором 300 000 військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові формування з цих військ навряд чи стануть боєздатні протягом декількох місяців. Навіть така часткова мобілізація, швидше за все, буде вкрай непопулярна серед російського населення.

«Путін йде на значний політичний ризик в надії створити таку необхідну силу. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні», – додають у розвідці.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Увечері 21 вересня у містах Росії відбулися акції протесту проти мобілізації. Поліція затримала понад тисячу учасників протестних акцій.