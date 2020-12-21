Чеха засудили до 15 років за участь у боях на боці «ДНР»

Вирок виніс обласний суд Устецького краю 21 грудня.

«Чоловіка звинувачено у тому, що він з кінця травня 2014 року брав активну участь у збройному конфлікті на сході України на боці сепаратистів так званої Донецької народної республіки проти законного уряду України», – зазначив речник Національного центру боротьби з організованою злочинністю Ярослав Ібегей.

Йдеться про Олдржіха Грунда, який воював проти українських ЗС у Карлівці, Слов'янську, Сніжному, Шахтарську, Іловайську, спершу як командир бойової машини, а пізніше як командир роти танкового полку, уточнює посол України в ЧР Євген Перебийніс у Facebook.

45-річного чеха судили заочно, слідчі вважають, що він досі перебуває на сході України. Якщо його затримають і доставлять до Чехії, він може вимагати нового слухання справи, суд не може покарати його суворіше під час нового судового розгляду, ніж перший раз.

Чоловіка судили за теракт, за цією статтею йому загрожувало до 20 років в'язниці.

Нагадаємо, що організатора псевдореферендуму «ДНР» засудили до п’яти років ув'язнення.

Зазначимо, що це не перший випадок засудження. У вересні у Чехії громадянин Білорусі Олексій Фадеєв отримав 4,5 року в’язниці за участь у бойових діях проти України на Донбасі.