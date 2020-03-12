Чехія призупинить видачу шенгенських віз через коронавірус



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Надзвичайна ситуація через коронавірус терміном на 30 днів діє в Чехії з 12 березня

Чехія призупинить прийом заяв на отримання шенгенських та довгострокових віз з 14 березня у зв'язку з оголошеною надзвичайною ситуацією через поширення коронавірусу в країні.

Про це повідомляється на сайті посольства Чеської Республіки у Москві.

Відзначається, що вжиті заходи також стосуються членів сімей громадян ЄС.

У повідомленні говориться, що надзвичайна ситуація через коронавірус терміном на 30 днів діє в Чехії з 12 березня. Протягом цього часу заборонено в'їзд в країну іноземним громадянам з 30 країн, а перетин кордону з Німеччини та Австрії можливо тільки через 11 прикордонних пунктів.

Влада Чехії заборонила людям перебувати в місцях громадського харчування з 20:00 до 6:00. Крім цього, жителі не зможуть потрапити в розважальні об'єкти, тренажерні зали, солярії, спа-центри, спортивні об'єкти, природні або штучні місця купання, басейни.

Введена також заборона на проведення заходів за участю понад 30 осіб.

За останніми даними, по всьому світу коронавірусом заразилися понад 130 тисяч осіб. Більше 4,7 тисячі померли, а 68,6 тисячі - вилікувалися.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.