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    Франція закриває всі школи на карантин через коронавірус

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    Франція закриває всі школи на карантин через коронавірус

    Всі дитячі сади, школи, коледжі та університети будуть закриті з 16 березня

    Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про введення карантинних заходів у зв’язку «найсерйознішою кризою» в галузі охорони здоров’я в країні за останні 100 років.

    Про це повідомляє The Guardian.

    В зв'язку з загрозою коронавірусу COVID-19 всі дитячі сади, школи, коледжі та університети будуть закриті з 16 березня.

    В ході телевізійного звернення, першого з початку епідемії, Макрон закликав людей старше 70 років і з хронічними захворюваннями якомога рідше виходити з дому. За його словами, захист найбільш незахищених є пріоритетом.

    Водночас місцеві вибори у Франції відбудуться, незважаючи на оголошену в усьому світі пандемію коронавірусу. Вибори заплановані на 15 і 22 березня.

    «Ми тільки на початку епідемії, поширення вірусу прискорюється», - заявив Макрон.

    Згідно з останніми даними, у Франції зареєстровано 2876 підтверджених випадків коронавірусу. 61 пацієнт помер. За останню добу COVID-19 виявили у 595 осіб, 13 осіб померли.

    У світі кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 перевищила 130 тис. осіб. Коронавірус виявили в понад 110 країнах, включаючи Україну.

    Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

    Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

    Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
    Франція Еммануель Макрон карантин коронавірус
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