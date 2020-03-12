Франція закриває всі школи на карантин через коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі дитячі сади, школи, коледжі та університети будуть закриті з 16 березня

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про введення карантинних заходів у зв’язку «найсерйознішою кризою» в галузі охорони здоров’я в країні за останні 100 років.

Про це повідомляє The Guardian.

В зв'язку з загрозою коронавірусу COVID-19 всі дитячі сади, школи, коледжі та університети будуть закриті з 16 березня.

В ході телевізійного звернення, першого з початку епідемії, Макрон закликав людей старше 70 років і з хронічними захворюваннями якомога рідше виходити з дому. За його словами, захист найбільш незахищених є пріоритетом.

Водночас місцеві вибори у Франції відбудуться, незважаючи на оголошену в усьому світі пандемію коронавірусу. Вибори заплановані на 15 і 22 березня.

«Ми тільки на початку епідемії, поширення вірусу прискорюється», - заявив Макрон.

Згідно з останніми даними, у Франції зареєстровано 2876 підтверджених випадків коронавірусу. 61 пацієнт помер. За останню добу COVID-19 виявили у 595 осіб, 13 осіб померли.

У світі кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 перевищила 130 тис. осіб. Коронавірус виявили в понад 110 країнах, включаючи Україну.

Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.