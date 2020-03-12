У Римі закрили всі католицькі церкви через коронавірус



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У Римі закрили всі католицькі церкви через коронавірус

Всі церкви в місті будуть закриті до 3 квітня

У Римі всі католицькі отримали наказ повністю закритися через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

За словами кардинала Анжело де Донатіса, всі церкви в місті будуть закриті до 3 квітня.

Церковний історик в Римі заявив, що це перший випадок, коли всі церкви в місті закриті для віруючих.

За останніми даними, в Італії кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, зросла до 1016, число заражених - до 15 113.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.