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    У Римі закрили всі католицькі церкви через коронавірус

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    У Римі закрили всі католицькі церкви через коронавірус - У Римі закрили всі католицькі церкви через коронавірус
    У Римі закрили всі католицькі церкви через коронавірус

    Всі церкви в місті будуть закриті до 3 квітня

    У Римі всі католицькі отримали наказ повністю закритися через поширення коронавірусу.

    Про це повідомляє CNN.

    За словами кардинала Анжело де Донатіса, всі церкви в місті будуть закриті до 3 квітня.

    Церковний історик в Римі заявив, що це перший випадок, коли всі церкви в місті закриті для віруючих.

    За останніми даними, в Італії кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, зросла до 1016, число заражених - до 15 113.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

    Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
    церква Італія хвороби карантин коронавірус
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