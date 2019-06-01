З’явилось відео другого вибуху на тротиловому заводі в Росії



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Вибух був такої сили, що повибивало скло в майже 200 будинках

У мережі опублікували відео другого вибуху на заводі «Кристал» в Дзержинську під Нижнім Новгородом.

Відео було знято одним з очевидців події. На кадрах чути гуркіт, а також звук скла, що розбивається.

Крім цього, на відеозаписі видно великий стовп диму недалеко від житлових будинків.

Раніше з'явилося перше відео вибуху. На кадрах також видно було великий стовп темно-сірого диму в повітрі, який тягнеться на сотні метрів вгору.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, на оборонному заводі по виробництву тротилу «Кристал» стався вибух. Влада повідомила про руйнування адміністративної будівлі в результаті події. Внаслідок вибухів на «Кристалі» пошкоджено засклення в квартирах майже двох сотень довколишніх будинків.

МНС РФ повідомило про 42 постраждалих.

Влада Дзержинська заявили про відсутність загрози повторних вибухів і хімічного зараження в місті.