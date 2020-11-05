Скандал у збірній Чехії з хокею. Воротар, який не вірить у коронавірус, отримав шквал критики

Після свого висловлювання Домінік Граховіна зіштовхнувся зі шквалом негативних емоцій незгодних

Хокейний голкіпер фінської «Таппари» і національної збірної Чехії Домінік Граховіна зробив несподівану заяву про пандемію коронавірусу, викликавши великий резонанс на Батьківщині.

У 26-річного воротаря, який прибув в розташування національної команди на перший етап Євротуру, чеські журналісти запитали, як йдуть справи з вірусом у Фінляндії, де він виступає.

«Та мені плювати. Про цей театр, який видумали ви, ЗМІ, говорять буквально кожен день. На щастя, в Фінляндії нормальна ситуація. Слава Богу, що я не живу в Чехії і не маю справи з тим, що у вас відбувається», - заявив Граховіна.

Хокейна і журналістська спільнота сприйняли альтернативну точку зору вельми агресивно.

«Збірна Чехії з хокею дистанціюється від сьогоднішнього висловлювання голкіпера Домініка Граховіни. Ми поважаємо право кожної людини на свободу самовираження, проте в цьому випадку принципово не згодні з його точкою зору. Наші погляди діаметрально протилежні. Ми усвідомлюємо ризики і всю серйозність пандемічної ситуації, а також повністю приймаємо і підтримуємо кроки щодо запобігання розповсюдженню хвороби», - сказано в повідомленні Федерації хокею Чехії.

Натомість чеський журналіст Ондржей Кухаж пішов ще далі і порадив виключити Граховіну з національної збірної.

«По-перше, неймовірно шкода, що пан Граховіна в останні місяці не проживає в Чехії. Можливо, його здивує той факт, як виглядають тутешні лікарні. І хто в них лежить. Це далеко не тільки літні люди, коронавірус б'є і по молодому поколінню. Більше 15% молодих здорових спортсменів зіткнулися з патологічними запальними змінами в серцевому м'язі через довгий час після відновлення від зараження.

Я чув від людей, які захищають Граховіну, що він «просто висловив свою думку». Але це не думка, а брехня, яка образила всіх людей в Чехії, які будь-яким чином зіткнулися з коронавірусом. Цей вірус ускладнив їм життя, як з точки зору здоров'я, так і через роботу. Хтось втратив своїх близьких, а він зачепив інтереси народу країни, яку представляє в Фінляндії.

Від себе додам, що в збірній мова повинна йти не тільки про спортивну майстерність, а й про моральні та особистісні якості. Після своїх слів Домінік Граховіна недостойний носити майку збірної», - написав Кухаж у своїй статті.

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