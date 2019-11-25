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    Економіка та фінанси

    Долар знову падає: курс валют на 25 листопада

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    Долар знову падає: курс валют на 25 листопада

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,16 грн/долар

    На 25 листопада 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,16 грн/дол.

    Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 листопада встановлені на такому рівні:

    24,164262 грн за долар;

    26,720841 грн за євро;

    0,379280 грн за російський рубль;

    31,077973 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 24 листопада курс усіх зазначених валют впав, окрім рубля, курс якого зріс.

    курс валют Фунт Стерлінгів
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