У центрі Києва через негоду впало дерево: рух транспорту ускладнено



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Дерево впало на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького Фото: Володимир Драбчук, Facebook

Дерево перегородило одну з доріг у центрі столиці

У середу, 5 лютого, близько 7:00 на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у центрі Києва на проїжджу частину впало дерево.

Про це повідомив користувач Facebook Володимир Драбчук.

Зазначається, що дерево ледь не впало йому на голову.

Як видно на відео, дерево перегородило дорогу, що унеможливлює рух транспортних засобів.

Зазначимо, що у Києві в середу будуть значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура у столиці протягом доби близько 0°.

Нагадаємо, служби Міністерства внутрішніх справ готові перекривати рух автотранспорту через погіршення погодних умов в Україні.

Зазначимо, що погода в Україні 5 лютого зміниться під впливом південного циклону.

Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 град