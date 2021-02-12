Хуртовини, ожеледиця та мороз: у вихідні киянам краще сидіти вдома

На суботу оголошено перший рівень небезпеки

12-13 лютого в Києві очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Удень 12 лютого та протягом доби 13 лютого в Києві пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

Також на суботу синоптики прогнозують вночі помірний, а вдень невеликий сніг.

У неділю, 14 лютого, без істотних опадів.

У вихідні на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 12-14 градусів, вдень 9-11 градусів морозу.

Нагадаємо, що дорожні та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп. Столичні інспектори благоустрою посилили контроль за прибиранням дорожньо-вуличної мережі.

Як повідомлялося, за минулу добу у Києві досипало ще 10 сантиметрів опадів. А в попередні дні – 35 сантиметрів снігу.

Зараз на вулицях столиці працюють понад 470 одиниць спецтехніки – чистять і вивозять сніг, обробляють дороги посипальними матеріалами. Також працюють майже 500 комунальників, які вручну розчищають двори, тротуари, зупинки громадського транспорту.

Минулої ночі мер Києва Віталій Кличко перевірив, як столицю прибирають від снігу.

За ніч зі столиці вивезли понад 1700 тонн снігу.



