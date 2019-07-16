Через пов'язані з виборами порушення поліція відкрила 217 проваджень



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Майже 80% із зареєстрованих кримінальних проваджень розпочаті за фактами підкупу виборців

Поліцейські відкрили 217 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом. Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе, передає Департамент комунікації Національної поліції України.

За його словами, «слідчими підрозділами Нацполіції розпочато 217 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом, з них 161 повідомлення пов’язане безпосередньо з порушеннями виборчого процесу, ще 56 – пов’язані опосередковано».

«Під час позачергових виборів ми зіткнулися з новими проявами щодо порушень виборчого законодавства. Зокрема, встановлено факти використання кандидатами в депутати брендів інших політичних партій. Наразі ГСУ Нацполіції встановлено 97 таких фігурантів. Вони викликані на допит. У рамках кримінальних проваджень розкрито їхні партійні рахунки, а також відповідні листи направлено до ЦВК», - зазначив заступник начальника ГСУ.

Він додав, що майже 80% із зареєстрованих кримінальних проваджень розпочаті за фактами підкупу виборців.

«Слідчими підрозділами за фактами підкупу виборців розпочато 85 кримінальних проваджень. Зловмисники у цьому напрямку теж використовують «нововведення». Зокрема, поліцейські встановили факти підкупу виборців з використанням квитків на різні розважальні заходи, а також «подарункові» сертифікати для придбання техніки», - сказав Цуцкірідзе.

Нагадаємо, на виборчих дільницях нестимуть службу 47 тисяч поліцейських.

Тим часом з 15 липня підрозділи Національної поліції переведені на посилений режим несення служби.