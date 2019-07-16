На виборах потрібно голосувати за ті проукраїнські партії, які зможуть протистояти реваншу

Ключове завдання на цих виборах - зберегти Україну, зберегти курс на зміцнення незалежності і не дати шанс реваншистам

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Ну что, шановне панство, до выборов в Верховную Раду осталось четыре дня, агитировать в эфире без нарушения закона можно еще три. Потом суббота – день тишины и избирательные участки гостеприимно распахнут перед нами двери. Поскольку за эту кампанию я написал достаточно текстов о достоинствах и недостатках партий и конкретных кандидатов, анализировал их историю и перспективы, варианты коалиции и результат с учетом прогнозируемой низкой явки – имею право на несколько слов прямым текстом. И, да, пусть это будет агитация. Бесплатная, можете смеяться, но по тексту поймете почему можно и нужно агитировать бесплатно. Букв будет мало. Полного списка мажоритарщиков, которых стоит поддерживать, я не дам. Вам на местах виднее, если вы их знаете. Только о партиях.

Итак, в нашем привычном режиме мы постоянно заняты не решением вопроса «Как сделать лучше?», а «Как не дать сделать хуже?» Увы, но последние пять лет мы постоянно двигаемся по краю пропасти, откуда хищными глазами ВВХ смотрят одичалые. Там дефолт, потеря независимости, оккупация, возвращение в нищету, бесправие и беспросветность «русского мира». И если украинская армия смогла остановить наступление РФ и предателей в ОРДЛО, то пророссийские политики внутри Украины активно работают над реваншем.

Действительно, политическая победа для Кремля в Украине точно выйдет дешевле и с меньшими дипломатическими потерями, чем военная. Так что на этом поле они не экономят в ресурсах. И угроза политического реванша сохраняется. Мы уже видим по партийным рейтингам, что пророссийские силы будут серьезно представлены в новом парламенте, плюс потом посмотрим на мажоритарщиков. Так что голосовать я буду не за конкретные обещания какой-то партии или лидера, а за Украину. Против реванша. К чему и вас призываю. Я предупреждал – это не аналитика или фельетон, а политическая агитация. Бесплатная реклама, потому что в случае нашей победы мы сохраняем Украину. Это достойная оплата всех усилий.

Если судить по рейтингам, сейчас в Верховную Раду железно проходят пять партий. Их них две «Голос» и «ЕС» точно проукраинские и будут отстаивать наш курс на укрепление независимости и сближению с ЕС и НАТО. При этом «ЕС» вероятнее всего уйдет в оппозицию к «Слуге народа», а «Голос» Вакарчука войдет в коалицию. Это гораздо более важная позиция, потому что они будут настаивать и пропишут в коалиционном соглашении принципиальная для украинской независимости пункты. Так что выбирая между двумя заведомо проходными партиями предпочитаю «Голос», а не «ЕС». Дело не в симпатиях, а в эффективности и работе на результат, свой аргумент я привел выше.

«Слугу народа» я не знаю и не уверен, что там собрались убежденные сторонники украинской самостоятельности и безальтернативного курса на Запад. Не уверен. По «За життя» вопросов нет, с ними не по пути. У «Батькивщины» слишком долгая история отношений с Кремлем, газовые схемы, периоды взаимопонимания и дружбы. То есть сейчас риторика проукраинская, но… я им просто уже не верю. Да простят меня сторонники этой политической силы – именно в вопросе защиты украинской независимости от поглощения Мордором не верю.

Хватит ли голосов «Голоса» и «ЕС» для стопроцентной защиты украинского курса на укрепление независимости? Для надежности, мне кажется, стоит провести в Верховную Раду как можно больше стопроцентно проукраинских политических сил. Помочь тем, кто сейчас на грани прохождения. Явку уже прогнозируют ниже 50%, так что для прохождения партии в парламент достаточно не миллиона голосов, а пятисот тысяч. Это приблизительно, конечно. То есть каждый голос важен. Усилия партийных агитаторов и просто неравнодушных людей в каждом доме, в каждом районе.

Некоторые рейтинги уже дают 5,1% Украинской Стратегии Гройсмана, другие показывают, что не хватает каких-то десятых. Значит, нужно дожимать, потому что у Гройсмана в списке хватает серьезных профессионалов, в чьем патриотизме я уверен. И хочу видеть их в Верховной Раде. Радикальная Партия Ляшко тоже балансирует на грани прохождения – и тоже нужно дожимать. Они будут в жесткой оппозиции, это уже очевидно. И любая попытка сделать шаг в сторону Москвы будет караться сразу и пресекаться в зародыше. Хотелось бы видеть в новом созыве Верховной Рады хотя бы минимальную фракцию националистов – объединенную команду «Свободы» и «Нацкорпуса».

Все, моя пятиминутка агитации закончена. Голосуйте за те проукраинские силы, в которых вы уверены. Не поленитесь в воскресенье добраться до участка, уговаривайте родных, близких, соседей, знакомых. Мы не выбираем премьера, как нам пытаются навесить лапши на уши. Ключевая задача – сохранить Украину, сохранить курс на укрепление независимости и не дать шанс реваншистам. Наши политические просчеты потом оплачиваются слишком большой кровью и на исправление ошибок уходят годы. Да, а сторонникам мира любой ценой и примирения с РФ я бы советовал в воскресенье затариться пивом с самого утра и никуда не ходить. Ну их, эти выборы, что вы там не видели. Все политики плохие, выбирать не из кого, а пиво хорошее и в ларьке много сортов.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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