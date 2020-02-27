Через шторм у протоці Дарданелли на мілину сів пором



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У протоці Дарданелли сів на мілину пором Aydın Kaptan-2

До порома відправили рятувальний катер

У протоці Дарданелли через шторм збився з курсу та сів на мілину пором Aydın Kaptan-2, що перевозив пасажирів та автомобілі.

Про це повідомляє CNN Turk.

«Через шторм пором Aydın Kaptan-2, який здійснює перевезення пасажирів та транспортних засобів, сів на піщаний намив неподалік причалу», — йдеться у повідомленні.

Пором належить приватній компанії, вийшов із пристані міста Чардак району Лапсекі о 12:00 та тримав курс на Геліболу.

До порома відправили рятувальний катер, інформації про постраждалих на разі не надходило.