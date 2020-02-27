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    Через шторм у протоці Дарданелли на мілину сів пором

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    <span>У протоці Дарданелли сів на мілину пором Aydın Kaptan-2</span> - Через шторм у протоці Дарданелли на мілину сів пором
    У протоці Дарданелли сів на мілину пором Aydın Kaptan-2

    До порома відправили рятувальний катер

    У протоці Дарданелли через шторм збився з курсу та сів на мілину пором Aydın Kaptan-2, що перевозив пасажирів та автомобілі.

    Про це повідомляє CNN Turk.

    «Через шторм пором Aydın Kaptan-2, який здійснює перевезення пасажирів та транспортних засобів, сів на піщаний намив неподалік причалу», — йдеться у повідомленні.

    Пором належить приватній компанії, вийшов із пристані міста Чардак району Лапсекі о 12:00 та тримав курс на Геліболу.

    До порома відправили рятувальний катер, інформації про постраждалих на разі не надходило.

     

    Туреччина стихійні лиха надзвичайні ситуації шторм пором
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