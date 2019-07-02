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    Через шторм у Польщі перенесли авіарейси

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    Через шторм у Польщі перенесли авіарейси

    У Польщі стались численні збої в електропостачанні

    У Польщі пройшов шторм, в результаті якого були перенесені авіарейси. Про це повідомляє TVN 24.

    У Сілезькому воєводстві через негоду зламані гілки падали на автомобілі і лінії електропередач. Зокрема, стались численні збої в електропостачанні. Станом на ранок 2 липня близько 8,5 тисяч отримувачів електроенергії були без світла. Також через сильний вітер деякі рейси перенаправили в інші аеропорти.

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    Через шторм у Польщі перенесли авіарейси
    Через шторм у Польщі перенесли авіарейси
    Через шторм у Польщі перенесли авіарейси

    Польські синоптики повідомляють, що негода є результатом витіснення полярного морського повітря з Північної Атлантики, що призвело до зіткнення двох мас над Польщею.

    Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 601 населений пункт у 5 областях України.

    Нагадаємо, 2 липня на переважній частині території України очікуються короткочасні дощі, вранці та вдень гроза, подекуди шквали 15-20 м/с. При чому температура повітря подекуди сягне +37-39 градусів вище нуля. 

    Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що погода в Україні 2 липня погіршиться: очікуються грози і шквали, місцями значні дощі і грози. 

    Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, у червні у Києві було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів.

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