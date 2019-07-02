Через шторм у Польщі перенесли авіарейси
У Польщі стались численні збої в електропостачанні
У Польщі пройшов шторм, в результаті якого були перенесені авіарейси. Про це повідомляє TVN 24.
У Сілезькому воєводстві через негоду зламані гілки падали на автомобілі і лінії електропередач. Зокрема, стались численні збої в електропостачанні. Станом на ранок 2 липня близько 8,5 тисяч отримувачів електроенергії були без світла. Також через сильний вітер деякі рейси перенаправили в інші аеропорти.
Польські синоптики повідомляють, що негода є результатом витіснення полярного морського повітря з Північної Атлантики, що призвело до зіткнення двох мас над Польщею.
Przez Jasło i Krosno przeszła dzisiaj superkomórka burzowa generująca intesywne opady deszczu, opady większego gradu do 5 cm oraz silny wiatr w pokrywie do 100 km/h.— Obserwator Burz Podkarpacie (@OPodkarpacie) 1. heinäkuuta 2019
Źródło https://t.co/kv9edJkDgv pic.twitter.com/BWSYiKKbNa
Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 601 населений пункт у 5 областях України.
Нагадаємо, 2 липня на переважній частині території України очікуються короткочасні дощі, вранці та вдень гроза, подекуди шквали 15-20 м/с. При чому температура повітря подекуди сягне +37-39 градусів вище нуля.
Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що погода в Україні 2 липня погіршиться: очікуються грози і шквали, місцями значні дощі і грози.
Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, у червні у Києві було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів.