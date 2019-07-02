Через шторм у Польщі перенесли авіарейси



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У Польщі стались численні збої в електропостачанні

У Польщі пройшов шторм, в результаті якого були перенесені авіарейси. Про це повідомляє TVN 24.

У Сілезькому воєводстві через негоду зламані гілки падали на автомобілі і лінії електропередач. Зокрема, стались численні збої в електропостачанні. Станом на ранок 2 липня близько 8,5 тисяч отримувачів електроенергії були без світла. Також через сильний вітер деякі рейси перенаправили в інші аеропорти.

Польські синоптики повідомляють, що негода є результатом витіснення полярного морського повітря з Північної Атлантики, що призвело до зіткнення двох мас над Польщею.

Przez Jasło i Krosno przeszła dzisiaj superkomórka burzowa generująca intesywne opady deszczu, opady większego gradu do 5 cm oraz silny wiatr w pokrywie do 100 km/h.

Źródło https://t.co/kv9edJkDgv pic.twitter.com/BWSYiKKbNa — Obserwator Burz Podkarpacie (@OPodkarpacie) 1. heinäkuuta 2019

Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 601 населений пункт у 5 областях України.