Через снігопад не працюють кілька аеропортів у Канаді



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Погодні умови вже привели до скасування і затримки авіарейсів

Робота аеропортів порушена на сході Канади через потужний снігопад. Про це у вівторок, 9 квітня, повідомляє CTV.

Зазначається, що в провінціях Нью-Брансвік і Нова Шотландія місцями менш ніж за добу випаде до двадцяти сантиметрів снігу, що становить близько місячної норми опадів.Погодні умови вже привели до скасування і затримки авіарейсів.

Автолюбителів попередили про погіршення видимості на дорогах.

Правоохоронці рекомендують місцевим жителям перечекати негоду вдома і не користуватися без гострої необхідності особистим автотранспортом.

Також нагадаємо, що на півночі Італії випав метровий шар снігу.

Крім того на сході США вперше за 37 років випав сніг.

До слова, Всесвітня метеорологічна організація заявила, що минулий 2018 рік продовжив тренд найтепліших років в історії спостережень, який не переривається з 2015 року.

Уряд ФРН відзвітувався про те, що в 2018 році через теплу погоду було зафіксовано рекордне зменшення викидів парникових газів, починаючи із 2009 року.