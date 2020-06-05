Через загрозу вторгнення РФ армія посилила охорону у двох областях, — Наєв



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У Херсонській та Миколаївській областях військові посилили охорону важливих об'єктів

Військові та правоохоронці посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури в Херсонській та Миколаївській областях у контексті можливого вторгнення з боку РФ.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, пише «Укрінформ».

Зокрема, він відповів журналістам на запитання, чи планує Україна нарощувати спроможності у Херсонській та Миколаївській областях у зв'язку з інформацією щодо можливого вторгнення РФ в східні області з метою отримання контролю над Північно-Кримським каналом.

«Дійсно, така інформація (у ЗМІ — ред.) проходила, але ми вже завчасно провели такі заходи. Ми спланували посилення охорони критично важливих об'єктів. Зокрема, це стосується й водогону нашої дніпровської води до тимчасово окупованої території (Північно-Кримський канал — ред.). Ми всі ці об'єкти посилили - і охорону, і оборону, - і також проводимо визначені контрдиверсійні і контртерористичні заходи», - зазначив Наєв.

За його словами, до цих заходів залучені як військові, так і інші складові сектору безпеки: СБУ, Національна гвардія, поліція і підрозділи, які здійснюють розвідувальну діяльність.

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.