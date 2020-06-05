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    Думки вголос

    Суд поставив крапку у питанні поставки води в окупований Крим

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Суд поставив крапку у питанні поставки води в окупований Крим

    Кожен політик, який пропонує дати воду до Криму, є не просто зрадником і негідником, але і хоче щоб Україна відмовилася від правової позиції

    Мовою оригіналу

    Это хорошая новость с предсказуемой истерикой в Запоребрике. И эта новость ставит точку в вопросе подачи воды в Крым. Короткая предыстория. Кремлевские технологи попытались получить решение в Европейском Суде по Правам Человека о том, что крымский рыбокомбинат получил убытки из-за перекрытия Украиной подачи днепровской воды в Крым. Но были посланы. На и в. Быстро, аргументированно и логично. И дело даже не в проукраинской или антироссийской позиции судей ЕСПЧ, как многим бы хотелось, а в правовой позиции. Понимаете?

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    Суд поставив крапку у питанні поставки води в окупований Крим
    Суд поставив крапку у питанні поставки води в окупований Крим
    Суд поставив крапку у питанні поставки води в окупований Крим

    Для судей ЕСПЧ Крым украинский и аннексирован Россией. А значит до освобождения Крыма именно РФ обязана обеспечить всем необходимым, и водой тоже, жителей полуострова согласно первой статьи Европейской конвенции по правам человека и согласно Женевской конвенции. ЕСПЧ отказал заявителям понимая, что никакой воды со стороны Украины в Крым поступать не должно. Сами, все сами. И камни с небес жрать пусть не забывают.

    Это вызвало истерику в Запоребрике. И это очень хорошо. И каждый политик, который предлагает дать воду в Крым не просто предатель и мерзавец, но и хочет чтоб Украина отказалась от правовой позиции. Поэтому, если услышите от какого-то нашего полудурка кремлевские тезисы о воде, то гоните его прочь. Можно пинками и сцаными тряпками.

    PS. Лучшая цитата из рашистких СМИ - «Адвокат отметил, что ЕСПЧ воспринимает пророссийски настроенных жителей Крыма как «прокаженных». Все логично. И мы так же воспринимаем этих убогих.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим Росія суд ЄСПЛ
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