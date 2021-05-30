Чергового незалежного журналіста затримано у Білорусі

Під арешт потрапив редактор сайту новин міста Гродно Олексій Шота

Головний редактор порталу новин міста Гродно Hrodna.life Олексій Шота затриманий у Білорусі. Як повідомила в неділю, 30 травня, Білоруська Асоціація журналістів, силовики під'їхали до будинку журналіста на мікроавтобусі з тонованими склами і заштовхали його в машину.

«У Гродно затриманий головний редактор Hrodna.life Олексій Шота. Затримання пройшло біля будинку журналіста», – наголошується в повідомленні.

Колишня дружина журналіста уточнила, що до його будинку під'їхав тонований мікроавтобус. З нього вискочили невідомі люди і заштовхали головного редактора порталу в машину.

За даними видання «Белсат», Шота знаходиться в Ленінському райвідділі Гродно. Під будинком журналіста чергує наряд правоохоронців. Причини його затримання не відомі.

Як зазначає портал Hrodna.life, Олексій Шота співробітничав з порталом Tut.by, він закінчив Ягеллонський університет у Кракові. У березні його оштрафували на 12 тисяч білоруських рублів (понад 130 тисяч гривень) за матеріали з посиланнями на Telegram-канал, який влада Білорусі віднесла до «екстремістських».

Нагадаємо, 24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, напередодні журналістку білоруського опозиційного порталу Любов Касперович звільнили після 15 діб арешту.