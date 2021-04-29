Черкаські медики врятували жінку, серце якої не билося майже 40 хв

38-річна жінка знепритомніла і її серце не билося 39 хвилин

Родичі пацієнтки, завдяки порадам медиків, почали проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття бригади

У Черкаській області лікарям вдалося врятувати жінку, серце якої не билося протягом 39 хвилин. Про це повідомляється на сторінці «Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради» в Facebook.

28 квітня близько 19: 30 години до диспетчерської екстреної медичної допомоги надійшов виклик, що 38-річна жінка знепритомніла і не дихає. Чоловік повідомив, що перед тим, як знепритомніти, жінка поскаржилася на різкий головний біль.

За вказаною адресою терміново виїхала реанімаційна бригада ЕМП.

В цей час диспетчер по телефону проводила медичний супровід, професійно пояснюючи, як правильно і в якій послідовності проводити реанімаційні заходи.

Родичі пацієнтки, завдяки порадам медиків, почали проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття бригади. Коли бригада «швидкої» приїхала на місце була проведена реанімація жінки. Медикам вдалося запустити серце жінки.

По дорозі в лікарню в машині швидкої допомоги медики продовжили проводити інтенсивну терапію і штучну вентиляцію легенів. Пацієнтку доставили в Черкаську міську лікарню №3.

Тим часом, у столиці всесвітньо відомий кардіолог прооперував киянина, який був весь час при тямі.