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    Черкаські медики врятували жінку, серце якої не билося майже 40 хв

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    38-річна жінка знепритомніла і її серце не билося 39 хвилин - Черкаські медики врятували жінку, серце якої не билося майже 40 хв

    38-річна жінка знепритомніла і її серце не билося 39 хвилин

    Фото pravda.com.ua

    Родичі пацієнтки, завдяки порадам медиків, почали проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття бригади

    У Черкаській області лікарям вдалося врятувати жінку, серце якої не билося протягом 39 хвилин. Про це повідомляється на сторінці «Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради» в Facebook.

    28 квітня близько 19: 30 години до диспетчерської екстреної медичної допомоги надійшов виклик, що 38-річна жінка знепритомніла і не дихає. Чоловік повідомив, що перед тим, як знепритомніти, жінка поскаржилася на різкий головний біль.

    За вказаною адресою терміново виїхала реанімаційна бригада ЕМП.

    В цей час диспетчер по телефону проводила медичний супровід, професійно пояснюючи, як правильно і в якій послідовності проводити реанімаційні заходи.

    Родичі пацієнтки, завдяки порадам медиків, почали проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття бригади. Коли бригада «швидкої» приїхала на місце була проведена реанімація жінки. Медикам вдалося запустити серце жінки.

    По дорозі в лікарню в машині швидкої допомоги медики продовжили проводити інтенсивну терапію і штучну вентиляцію легенів. Пацієнтку доставили в Черкаську міську лікарню №3.

    Тим часом, у столиці всесвітньо відомий кардіолог прооперував киянина, який був весь час при тямі.

    Теги: лікар лікарня жінка
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