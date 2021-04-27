До стоматолога зі зброєю. В Одесі батько погрожував лікарю пістолетом, бо донька плакала

За вчинення хуліганства чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

В Одесі чоловік, який привів свою п’ятирічну доньку на прийом до стоматологічної клініки, погрожував застрелити лікаря. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Причиною агресії став конфлікт зі стоматологами через плач дитини.

Після словесної перепалки з медиками чоловік дістав стартовий пістолет і приклав його до скроні одного з них, пригрозивши розправою.

Наразі зловмисника вже затримано. Розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) КК України (від трьох до семи років). Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. «Слідчі оголосили правопорушнику підозру за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За вчинення хуліганства чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років», – зазначає начальник відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Сергій Волков.

Тим часом, столичні правоохоронці «по гарячих слідах» затримали чоловіка, який під час конфлікту з працівниками комунального підприємства «Київавтодор» відкрив стрілянину та поранив одного з них. Інцидент стався 21 квітня близько 13:30 у Печерському районі столиці. Працівники КП ШЕУ Печерського району столиці виконували поточний ремонт дороги на Залізничному шосе. Під час робіт між працівниками ремонтної бригади та невідомим чоловіком, який перебував за кермом автомобіля Renault, стався словесний конфлікт. Під час інциденту чоловік здійснив кілька пострілів та поранив у ногу одного з працівників комунального підприємства. Після цього нападник з місця події втік.