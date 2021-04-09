У столиці всесвітньо відомий кардіолог прооперував киянина, який був весь час при тямі

Процедура тривала годину, пацієнт переніс її без наркозу

У Києві пройшла унікальна операція, під час якої пацієнт був увесь час при тямі. В Україну приїхав всесвітньо відомий кардіолог П'єр Левіс, який прооперував киянина Олександра Перм'якова. Протягом усього часу, доки тривало оперативне втручання, хворий був при тямі. Про це повідомляє 24tv.ua.

Пройшло лише пів години після операції на серці, а Олександр вже жартував і розповідав анекдот сусідові по палаті. Чоловік задоволений тим, як все пройшло. «Лікар посміхнувся, сказав, що все нормально. Я досі не знаю, скільки стентів поставили, який стан», – сказав пацієнт одразу після операції.

Перм'яков дуже раптово дізнався про можливість проведення операції. Протягом години операції чоловік, який вже пережив кілька операцій на серці та 2 інфаркти, увесь час був при тямі. Перм'якову пощастило, адже спочатку чоловік не відразу зміг лягти до шпиталю. У лікарні, куди збирався, почалась реорганізація через пандемію.

Він потрапив до Клініки для дорослих Центру дитячої кардіології. Саме туди після річної перерви прилетів всесвітньо відомий кардіолог зі Швейцарії П'єр Левіс.

Нагадаємо, Одеські лікарі вперше у світі виконали унікальну операцію на оці. В інституті Філатова повідомили, що операцію 21-річній пацієнтці провели в кінці 2020 року. Оперував один з творців методу високочастотного зварювання біологічних тканин, доктор медичних наук Микола Уманець.