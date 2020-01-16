Закон про введення реєстру педофілів набув чинності



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Положення про реєстр Мін'юст має розробити до 16 квітня

У четвер, 16 січня, набув чинності закон про введення реєстру педофілів.

Його було оприлюднено в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України» 15 січня і набувє чинності наступного після опублікування дня, передають Українські Новини.

Закон передбачає створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

В електронній базі Міністерства юстиції будуть зберігатися відомості про педофілів на підставі обвинувальних вироків суду, в тому числі дані про осіб, судимість яких за такі злочини знято або погашено.

Положення про реєстр Мін'юст має розробити до 16 квітня.

Протягом трьох місяців з запуску реєстру генеральний прокурор зобов'язаний додати до нього осіб, засуджених до створення реєстру.

Користувачами реєстру стануть керівники прокуратур і органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції та Державного бюро розслідувань.

При цьому органи влади і роботодавці зможуть перевірити наявність конкретної людини в реєстрі під час прийому її на роботу в дошкільних, середніх та позашкільних навчальних закладах, закладиах охорони здоров'я та інших закладах, які здійснюють нагляд над малолітніми та надають їм послуги медичного, навчального та соціального характеру.

Крім цього, закон передбачає посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх осіб.

За зґвалтування передбачено 10-15 років в'язниці, а за повторний злочин - 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у вересні Зеленський ветував закон про створення відкритого публічного реєстру педофілів, який передбачав примусову хімічну кастрацію.

Після цього Рада скасувала цей закон.

У грудні парламент прийняв новий закон про введення реєстру педофілів з обмеженим доступом, вилучивши перед другим читанням норми, які б дозволили застосовувати до них добровільну хімічну кастрацію.