Під час сварки киянка встромила ніж у спину співмешканцю



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З місця події поліція вилучила декілька ножів Фото: Нацполіція

Чоловіка госпіталізували до лікарні, а слідчі розпочали кримінальне провадження

На вулиці Новоукраїнській у Шевченківському районі столиці жінка поранила свого співмешканця. Повідомлення про це надійшло до чергової частини управління поліції.

Правоохоронці негайно прибули на виклик та встановили, що чоловік та жінка у квартирі розпивали алкогольні напої. Між ними виникла сварка, у ході якої вона схопила ножа та вдарила ним у спину чоловіку, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням, його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Дільничні офіцери поліції провели поквартирний обхід та опитали свідків, а також мешканців будинку. З місця події вилучили декілька ножів, які направили на проведення експертного дослідження, аби встановити, яким саме жінка нанесла поранення», - розповів заступник начальника відділу поліції № 2 Андрій Богурський.

Правопорушницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона – киянка, 1977 року народження.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманій повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нещодавно у Святошинському районі Києва між братами виник конфлікт, який переріс у бійку, у ході якої один із чоловіків молотком декілька разів вдарив родичу по голові.